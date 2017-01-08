10:47 08.01.2017 | Политика | Новости
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Керри раскритиковал Трампа за освещение международных дел в Twitter

Госсекретарь США Джон Керри не считает хорошим способом коммуникации по международным политическим вопросам электронную страничку в Twitter избранного президента Дональда Трампа. 
 

Керри раскритиковал Трампа за освещение международных дел в Twitter

Об этом он сообщил в интервью телеканалу ABC News.

"Я не делаю заявления по международной политике в Twitter. Не думаю, что 140 символов позволяют вам адекватно справляться с теми сложными выборами, которые мы делаем", - сказал Керри в ответ на вопрос относительно твитов Трампа по России и Тайваню.

Также отметим, что госсекретарь выразил надежду, что власти США изберут другой тип коммуникации.

"Однако это зависит от новой администрации", - подчеркнул Керри.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", власти Соединенных Штатов Америки в прошлом году потратили около 3,4 миллиардов долларов на защиту своих союзников в ответ на "российскую провокацию".


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