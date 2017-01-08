Госдеп США предписал семьям сотрудников посольства покинуть Гамбию

Об этом сообщает BBC.

Как отмечается, что всем американским гражданам, находящимся в Гамбии, рекомендуют подумать о выезде из этой страны коммерческим транспортом.

"Президент Гамбии Яхья Джамме, удерживающий власть на протяжении 22 лет, 2 декабря неожиданно признал свое поражение на выборах, однако неделю спустя он передумал, якобы обнаружив нарушения в ходе голосования", - говорится в сообщении.

В свою очередь, Совет безопасности Организации Объединенных Наций осудила решение президента Гамбии не признавать свое поражения на президентских выборах.

Кроме того, в ООН призвали Джамме "уважать выбор суверенного народа Гамбии", и "передать власть избранному президенту Адаме Бэрроу, без условий и необоснованной задержки".

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ" государственный департамент США выпустил предупреждение для американцев, которые собираются в Египет и Иорданию.