08:52 08.01.2017 | Политика | Новости
100157445:labazovych

Госдеп США предписал семьям сотрудников посольства покинуть Гамбию

Госдепартамент США обязал членов семей всех сотрудников американского посольства в Гамбии срочно покинуть эту западноафриканскую страну в связи с риском беспорядков.
 

Госдеп США предписал семьям сотрудников посольства покинуть Гамбию

Об этом сообщает BBC.

Как отмечается, что всем американским гражданам, находящимся в Гамбии, рекомендуют подумать о выезде из этой страны коммерческим транспортом.

"Президент Гамбии Яхья Джамме, удерживающий власть на протяжении 22 лет, 2 декабря неожиданно признал свое поражение на выборах, однако неделю спустя он передумал, якобы обнаружив нарушения в ходе голосования", - говорится в сообщении. 

В свою очередь, Совет безопасности Организации Объединенных Наций осудила решение президента Гамбии не признавать свое поражения на президентских выборах.

Кроме того, в ООН призвали Джамме "уважать выбор суверенного народа Гамбии", и "передать власть избранному президенту Адаме Бэрроу, без условий и необоснованной задержки".

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ" государственный департамент США выпустил предупреждение для американцев, которые собираются в Египет и Иорданию.

 

  

Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив