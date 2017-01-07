Трамп не увидел доказательств влияние кибератак на исход выборов

Американская разведка с очень большой достоверностью установила, что нет никаких доказательств, что взлом повлиял на результаты выборов. Об этом в субботу, 7 января, в своем Twitter написал избранный президент США Дональд Трамп.

Он уверен, что машины для голосования затронуты не были.

Напомним, в США обнародовали доклад о кибератаках российских хакеров во время последних выборы президента.

Как сообщал УРА-Информ, в отчете, в частности, сказано, что к кибернетическим атакам, которые были совершены накануне выборов президента Соединенных Штатов Америки, причастно высшее руководство Российской Федерации. Однако вмешательство хакеров не повлияло на результаты выборов, заявил 5 января, в Сенате директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер. При этом он заверил, что это общая позиция американских спецслужб и по их оценке, только самые высокопоставленные российские чиновники могли санкционировать недавние кражи и раскрытие данных с прицелом на выборы.