10:14 07.01.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Савченко обнародует списки пропавших без вести

Внефракционный депутат Надежда Савченко планирует обнародовать списки военнопленных и пропавших без вести граждан Украины. 

Савченко обнародует списки пропавших без вести

Об этом Савченко рассказала на своей странице в Facebook. По ее сообщению – списки военнопленных, а также пропавших без вести, что были получены по результатам встречи в Минске и собранные Савченко с момента увольнения из русского плена она обнародует в ближайшее время.

Напомним, Савченко ранее подтвердила свою встречу с Плотницким и Захарченко в Минске – при участии российской стороны. СБУ уже ранее провела допрос Савченко – из-за данных о встрече ее с главарями ЛНР и ДНР.

Как сообщал УРА-Информ, Савченко в декабре 2016 г. официально исключили из фракции "Батькивщина".


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