13:20 06.01.2017 | Политика | Новости
100157379:labazovych

Трамп планирует построить стену на границе с Мексикой за счет бюджета США

Избранный президент США Дональд Трамп может отказаться от идеи строительства стены на южной границе США за счет Мексики. 
 

Трамп планирует построить стену на границе с Мексикой за счет бюджета США

Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, после долгих консультаций с лидерами Республиканской партии Трамп решил обратиться к Конгрессу с просьбой профинансировать строительство пограничной стены за счет американского бюджета. 

"Мы хотим, чтобы президент Трамп имел все инструменты, которые ему нужны, чтобы построить стену", - заявил конгрессмен-республиканец от Луизианы Стив Скалис.

В свою очередь, команда Трампа апеллирует к принятому в 2006 году во время правления президента Джорджа Буша закону, который предусматривает строительство защитной стены на границе с Мексикой. Кроме того, ее протяженность должна была составить 700 миль. Тогда этот проект не был реализован из-за отсутствия необходимых средств.

Также отметим, что Дональд Трамп неоднократно обещал построить стену между Мексикой и США. Предполагалось, что именно Мексика профинансирует строительство. Однако ранее мексиканский президент дал понять, что в Мехико не заинтересованы в финансировании проекта.

Согласно словам конгрессмена-республиканца от Индианы Люка Мессера, по подсчетам прошлого года строительство может обойтись примерно в 10 млрд долларов.

"Демократы могут оказаться в выгодном положении и блокировать работу правительства, чтобы остановить строительство стены или барьера, или забора", - добавил Мессер.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее конгресс США озвучил лидеров на мировом рынке торговли оружием. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив