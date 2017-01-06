10:58 06.01.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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США на защиту союзников от российской агрессии потратили около 3,4 миллиардов долларов, - Керри

Власти Соединенных Штатов Америки в прошлом году потратили около 3,4 миллиардов долларов на защиту своих союзников в ответ на "российскую провокацию".

США на защиту союзников от российской агрессии потратили около 3,4 миллиардов долларов, - Керри

Штаты поддерживают демократическую Украину и, отвечая на российскую провокацию, оказывали помощь нашим союзникам в Северной и Центральной Европе. Об этом в пятницу утром, 6 января, на пресс-конференции заявил глава Государственного департамента США Джон Керри.

По его словам, именно такая сумма необходима была гарантирования странам своей безопасности и выстраивания обороны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во время своего последнего послания президенту США Бараку Обаме Керри заявил, что в свете российской агрессии на Украине мы должны возглавить международное сообщество для поддержки украинского народа и ввести санкции против России за ее незаконные действия.


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