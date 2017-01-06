Спецслужбы США заявили, что к кибератакам причастно высшее руководство России

Однако вмешательство хакеров не повлияло на результаты выборов. Об этом в четверг, 5 января, в Сенате заявил директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер.

При этом он заверил, что это общая позиция американских спецслужб и по их оценке, только самые высокопоставленные российские чиновники могли санкционировать недавние кражи и раскрытие данных с прицелом на выборы.

Клэппер также сообщил, что спецслужбы называют Россию главной угрозой США, а избранный президент Дональд Трамп сможет ознакомится с отчетом в пятницу, 6 января.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Белый дом предупреждает Трампа о последствиях решения по поводу возможной деятельности России в киберсфере.