00:30 06.01.2017 | Политика | Новости
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Спецслужбы США заявили, что к кибератакам причастно высшее руководство России

К кибернетическим атакам, которые были совершены накануне выборов президента Соединенных Штатов Америки, причастно высшее руководство Российской Федерации.

Спецслужбы США заявили, что к кибератакам причастно высшее руководство России

Однако вмешательство хакеров не повлияло на результаты выборов. Об этом в четверг, 5 января, в Сенате заявил директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер.

При этом он заверил, что это общая позиция американских спецслужб и по их оценке, только самые высокопоставленные российские чиновники могли санкционировать недавние кражи и раскрытие данных с прицелом на выборы.

Клэппер также сообщил, что спецслужбы называют Россию главной угрозой США, а избранный президент Дональд Трамп сможет ознакомится с отчетом в пятницу, 6 января.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Белый дом предупреждает Трампа о последствиях решения по поводу возможной деятельности России в киберсфере.


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