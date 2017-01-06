11:09 06.01.2017 | Политика | Новости
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Команда Трампа издала указ об увольнении назначенных Обамой послов до 20 января

Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа издала указ об увольнении всех назначенных Бараком Обамой "политических" послов до 20 января. 
 

Команда Трампа издала указ об увольнении назначенных Обамой послов до 20 января

Об этом сообщает издание The New York Times.

Как отмечается, увольнение послов запланировано до инаугурации Трампа.

Кроме того, "политические" послы, назначенные из-за своих тесных связей с президентом, практически всегда покидают свои посты после выборов.

Вместе с тем, свои посты так же должны покинуть и другие сотрудники Белого дома и федеральных агентств.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", избранный президент США Дональд Трамп хочет самостоятельно написать свою инаугурационную речь, взяв за образец выступления бывших американских президентов Рональда Рейгана и Джона Кеннеди.


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