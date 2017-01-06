Гройсман заверил, что безопасность и оборона будут приоритетом для правительства - ВИДЕО

В пятницу, 6 января, на своей страничке в Facebook глава правительства отметил, что безопасность и оборона будут оставаться приоритетом для правительства в 2017 году.

Безопасность и оборона есть и остается одним из главных приоритетов правительства. Украинская армия становится сильнее с каждым днем, - написал Гройсман.

Напомним, премьер-министр Украины считает, что армия должным образом не финансируется. Во время торжественных мероприятий к 25-й годовщине ВСУ он отметил, что конечно, с каждым годом мы стараемся сделать все для того, чтобы финансирование ВСУ увеличивались. Я думаю, что за эти несколько лет ситуация является положительной, но еще недостаточно для того, чтобы отдать должное украинской армии, – подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УРА-Информ, 26 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О Государственном бюджете Украины на 2017 год", согласно которому расходы на сектор обороны и безопасности страны в Госбюджете на 2017 год составляют 5,2% от ВВП.