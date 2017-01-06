Гройсман в Сочельник пожелал украинцам мира

Сегодня - Сочельник! Желаю всем добра, душевного тепла и мира!", - написал Гройсман на своей странице в соцсети Facebook.

Как сообщал УРА-Информ, Украина в пятницу – шестого января – накануне Рождества отмечает Сочельник – один из наиболее торжественных христианских праздников. Согласно древней традиции – перед Рождеством стартуют духовные и материальные приготовления. Это – важнейший семейный праздник, магический день, когда семьи создают атмосферу достатка, согласия и уюта. Также с Сочельником связан обряд приготовления кути. Кроме нее еще готовил одиннадцать постных блюд.