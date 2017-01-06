14:58 06.01.2017 | Политика | Новости
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Экс-премьер Бельгии выдвинул свою кандидатуру на пост главы ЕП

Экс-премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт выдвинул свою кандидатуру на пост президента Европарламента.
 

Экс-премьер Бельгии выдвинул свою кандидатуру на пост главы ЕП

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я кандидат на пост президента Европейского парламента. Настало время перемен, время для широкой коалиции всех проевропейских сил, которые будут ставить интересы европейских граждан превыше всего", - написал он.

Также напомним, Ги Верхофстадт - бельгийский политический деятель, премьер-министр Бельгии с июля 1999 года по март 2008 года. В свою очередь, после своего премьерства он занял место сенатора на которое он был избран в 2007 году. Кроме того, на выборах 2009 года в ЕП Вергофстадт был избран членом Европарламента на срок с 2009 по 2014 год. 1 июля 2009 он был избран председателем фракции Альянс либералов и демократов за Европу в Европейском парламенте.

Как сообщал ранее "Ура-Информ", в  Европарламенте напомнили об условии вступления Турции в Евросоюз.


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