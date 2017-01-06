Австрия намерена продлить пограничный контроль на неопределенный срок

Об этом заявил глава Министерства внутренних дел (МВД) Австрии Вольфганг Соботка, передает DW.

"До тех пор, пока ЕС не в состоянии защитить свои внешние границы, мы в Австрии будем применять меры на национальном уровне...Ни при каких обстоятельствах я не готов идти на риски", - отметил Соботка.

Согласно его словам, возвращение к Шенгенской зоне возможно только при выработке "общеевропейского решения по вопросу охраны границ", чего не стоит ожидать до февраля нынешнего года.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", правительство Австрии планирует добиться ослабления санкций ЕС в отношении России во время председательства страны в ОБСЕ.