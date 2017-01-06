Австрия намерена продлить пограничный контроль на неопределенный срок

Нынешний режим согласно решению ЕС заканивается в феврале 2017 года. Вслед за Германией Австрия также намерена продлить на неограниченное время контроль на своих границах.
Об этом заявил глава Министерства внутренних дел (МВД) Австрии Вольфганг Соботка, передает DW.
"До тех пор, пока ЕС не в состоянии защитить свои внешние границы, мы в Австрии будем применять меры на национальном уровне...Ни при каких обстоятельствах я не готов идти на риски", - отметил Соботка.
Согласно его словам, возвращение к Шенгенской зоне возможно только при выработке "общеевропейского решения по вопросу охраны границ", чего не стоит ожидать до февраля нынешнего года.
Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", правительство Австрии планирует добиться ослабления санкций ЕС в отношении России во время председательства страны в ОБСЕ.