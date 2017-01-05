19:40 05.01.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В феврале стартует призыв офицеров запаса – Генштаб

К прохождению военной службы в феврале 2017 г. планируют призвать офицеров запаса.

В феврале стартует призыв офицеров запаса – Генштаб

Речь – об офицерах, не проходивших еще военной службы, а прошедших кафедру военной подготовки. Об этом сообщил замначальника Главного управления персонала ВСУ - полковник Марк Андрусяк.

По его словам - в этом году предложено устроить призыв офицеров на службу, который называется " служба по призыву лиц офицерского состава". Известно, что есть срок, который был определен законом – 18-ть месяцев. Это будут люди, закончившие кафедру военной подготовки, но которые не проходили военной службы – добавил Андрусяк. При этом законодательством предусмотрено сохранение за этими людьми рабочего места.

Как сообщал УРА-Информ, в Харькове офицер-пограничник попался на взятке.


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