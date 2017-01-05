В феврале стартует призыв офицеров запаса – Генштаб

Речь – об офицерах, не проходивших еще военной службы, а прошедших кафедру военной подготовки. Об этом сообщил замначальника Главного управления персонала ВСУ - полковник Марк Андрусяк.

По его словам - в этом году предложено устроить призыв офицеров на службу, который называется " служба по призыву лиц офицерского состава". Известно, что есть срок, который был определен законом – 18-ть месяцев. Это будут люди, закончившие кафедру военной подготовки, но которые не проходили военной службы – добавил Андрусяк. При этом законодательством предусмотрено сохранение за этими людьми рабочего места.

Как сообщал УРА-Информ, в Харькове офицер-пограничник попался на взятке.