07:45 05.01.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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События вокруг Украины остаются приоритетными для Австрии, - Курц

Конфликт, который все еще продолжается вокруг Украины, является приоритетом для Австрии пока она председательствует в ОБСЕ.

События вокруг Украины остаются приоритетными для Австрии, - Курц

После двух дней пребывания на Востоке Украины я вернулся в Вену. Могу сказать одно, ситуация вокруг Украины будет главной для Австрии во время председательства в ОБСЕ.

Об этом в четверг утром, 5 января, в своем Twitter после возвращения домой заявил новый глава Организации, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц.

Напомним, Курц два дня вместе с министров иностранных дел Украины Павлом Климкиным был в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе.

Как сообщал УРА-Информ, по итогам визита он заверил, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продолжит выполнять свои функции в рамках действующего мандата и расширит зоны своего контроля на всю территорию Донбасса. Курц также заявил, что Австрия выделит дополнительные два миллиона евро на гуманитарную помощь для жителей востока Украины.


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