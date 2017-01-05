События вокруг Украины остаются приоритетными для Австрии, - Курц

Конфликт, который все еще продолжается вокруг Украины, является приоритетом для Австрии пока она председательствует в ОБСЕ.
После двух дней пребывания на Востоке Украины я вернулся в Вену. Могу сказать одно, ситуация вокруг Украины будет главной для Австрии во время председательства в ОБСЕ.
Об этом в четверг утром, 5 января, в своем Twitter после возвращения домой заявил новый глава Организации, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц.
Напомним, Курц два дня вместе с министров иностранных дел Украины Павлом Климкиным был в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе.
Как сообщал УРА-Информ, по итогам визита он заверил, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продолжит выполнять свои функции в рамках действующего мандата и расширит зоны своего контроля на всю территорию Донбасса. Курц также заявил, что Австрия выделит дополнительные два миллиона евро на гуманитарную помощь для жителей востока Украины.