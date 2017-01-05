08:25 05.01.2017 | Политика | Новости
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Маккейн назвал российские кибератаки на США "актом войны"

Кибератаки со стороны России на политические организации США с целью повлиять на президентские выборы были "актом войны". 
 

Маккейн назвал российские кибератаки на США

Об этом сообщает сенатор-республиканец Джон Маккейн, передает DW.

"Если вы пытаетесь разрушить фундамент демократии, вы разрушаете нацию", - заявил он.  Кроме того, Маккейн уточнил, что не имеет в виду нечто вроде "ядерной атаки". 

"Я говорю о том, что атака на фундаментальную структуру нации... является актом войны", - добавил он.

В свою очередь, избранный президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter назвал "очень странным" то, что брифинг относительно подробностей хакерских атак был отложен до пятницы, и предположил, что спецслужбам требуется больше времени для сбора доказательств.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее  Джон Маккейн обещал оказывать дальнейшую поддержку Украине - в борьбе с агрессией РФ. 


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