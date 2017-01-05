Маккейн назвал российские кибератаки на США "актом войны"

Об этом сообщает сенатор-республиканец Джон Маккейн, передает DW.

"Если вы пытаетесь разрушить фундамент демократии, вы разрушаете нацию", - заявил он. Кроме того, Маккейн уточнил, что не имеет в виду нечто вроде "ядерной атаки".

"Я говорю о том, что атака на фундаментальную структуру нации... является актом войны", - добавил он.

В свою очередь, избранный президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter назвал "очень странным" то, что брифинг относительно подробностей хакерских атак был отложен до пятницы, и предположил, что спецслужбам требуется больше времени для сбора доказательств.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее Джон Маккейн обещал оказывать дальнейшую поддержку Украине - в борьбе с агрессией РФ.