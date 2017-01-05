Конфликт на Донбассе можно решить за два месяца, - Савченко

Об этом депутат сообщила в эфире одной из радиостанций. По ее словам - все зависит от того, кто именно возьмет ответственность за принятие всех решений.

Ведь это значит - не просто принять решение, однако еще и нести ответственность. У нас же обычно - кому это делегируется, то они никогда не желают нести за это ответственность. Потому войну можно закончить, но за какие-то два месяца. И даже выиграть, подобрать политическую ситуацию, расставить акценты, сделать честные заявления – добавила Савченко.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Савченко подтвердила, что встречалась с Плотницким и Захарченко.