Белый дом предупреждает Трампа о последствиях решения по поводу возможной деятельности России в киберсфере

Решение, которое он примет по поводу предполагаемой злонамеренной деятельности России в киберсфере во время избирательной кампании, может иметь политические последствия для самого Трампа. Такое мнение высказал в четверг, 5 января на брифинге в Вашингтоне, пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

Он пояснил, что с одной стороны - русские и Ассандж. С другой - 17 агентств разведки, привлеченные эксперты в киберсфере, демократы и республиканцы, а также лишь один советник господина Трампа, который выразил озабоченность вредоносной деятельностью России в киберпространстве в контексте выборов.

Президент США Барак Обама поручил разведывательному сообществу подготовить совместный доклад о предположительном вмешательстве России с помощью хакерских атак в выборы 2016, 2012 и 2008 годах, а также поделиться этой информацией с членами конгресса и командой избранного президента, "чтобы они поняли, насколько это серьезно", - пояснил пресс-секретарь.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее избранный президент США Дональ Трамп в очередной раз назвал неосторожность причиной взлома серверов Национального комитета Демократической партии США (DNC).

Кроме того, Трамп согласился с оценкой Дж..Ассанжа по поводу работы американских СМИ, назвавшего их "нечестными".