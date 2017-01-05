Адвокат требует достать Пашинского из Альп для допроса

Как написала на своей страничке в Facebook адвокат Марина Паринова, ее подзащитный, лежа в постели с ранением, "отработал" по следственным действиям 12 часов, тогда как народный депутат "наслаждается отдыхом в Альпах, возможно даже катался на лыжах".

Считаем, что Пашинский должен быть безотлагательно допрошен.

В четверг, 5 января, мы будем официально требовать этого от прокуратуры, – написала Паринова, добавив, что она просит активных соотечественников, которые проводят рождественские каникулы в Альпах, при возможности передать эту информацию Пашинскому.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, расследовать инцидент, который произошел при участии народного депутата Украины Сергея Пашинского будет киевская областная прокуратура. По словам пресс-секретаря генерального прокурора Украины Ларисы Сарган, открыто уголовное дело по факту инцидента.

Следователи прокуратуры проведут повторные допросы всех участников и свидетелей происшествия, следственный эксперимент и все необходимые экспертизы, - пояснила она.