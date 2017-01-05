13:39 05.01.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Адвокат требует достать Пашинского из Альп для допроса

Защита подстреленного накануне Нового года Вячеслава Химикуса требует, чтобы прокуратура допросить народного депутата от "Народного фронта" Сергея Пашинского.

Адвокат требует достать Пашинского из Альп для допроса

Как написала на своей страничке в Facebook адвокат Марина Паринова, ее подзащитный, лежа в постели с ранением, "отработал" по следственным действиям 12 часов, тогда как народный депутат "наслаждается отдыхом в Альпах, возможно даже катался на лыжах".

Считаем, что Пашинский должен быть безотлагательно допрошен.

В четверг, 5 января, мы будем официально требовать этого от прокуратуры, – написала Паринова, добавив, что она просит активных соотечественников, которые проводят рождественские каникулы в Альпах, при возможности передать эту информацию Пашинскому.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, расследовать инцидент, который произошел при участии народного депутата Украины Сергея Пашинского будет киевская областная прокуратура. По словам пресс-секретаря генерального прокурора Украины Ларисы Сарган, открыто уголовное дело по факту инцидента.

Следователи прокуратуры проведут повторные допросы всех участников и свидетелей происшествия, следственный эксперимент и все необходимые экспертизы, - пояснила она.


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