Порошенко одобрил совершенствование порядка прохождения военной службы

Это позволит нормировать некоторые вопросы, связанные с принятием, продолжением и освобождением граждан с военной службы.

Как пояснили в пресс-службе главы государства, в частности, подписанный документ дает возможность военнослужащим, проходящим военную службу по различным видам контрактов в особый период, по желанию продолжить военную службу по новому контракту или уволиться с военной службы.

Вместе с тем, во время подписания закону, Порошенко обратился к министру обороны Степану Полтораку и начальнику Генерального штаба ВСУ Виктору Муженко и пояснил, что документ дает им возможность завершить контракт с теми, кто решил вернуться домой, но вместе с тем - ни на йоту не снизить боеспособность и боеготовность частей и подразделений, в первую очередь тех, которые находятся в зоне проведения АТО, боевых операций по защите нашего государства.

Тем гражданам Украины, которые заключили фактически бессрочный контракт при особом периоде, мы даем возможность восстановить справедливость и дать возможность командирам обеспечить их увольнение, - добавил Порошенко.

Порошенко также констатировал, что заключение контрактов идет согласно графику. "Мы стремительно приближаемся к 70-ти тысячам и это свидетельствует об очень высоком уровне и патриотизма, и готовности с оружием в руках защищать Украину", - сказал президент. "Мы действительно можем утверждать, что за 2,5 года мы построили новую украинскую армию" - сказал он.

Документом также вносятся изменения в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", связанные с нормированием других вопросов принятия, прохождения, увольнения с военной службы. Изменения в Кодекс законов о труде Украины и закона Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" регулируются вопросы сохранения социальных льгот военнослужащих.