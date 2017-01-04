06:00 04.01.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко на инаугурацию Трампа не поедет, - Чалый

Президент Украины Петр Порошенко на инаугурации новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа присутствовать не будет.

Порошенко на инаугурацию Трампа не поедет, - Чалый

На такие мероприятия приглашаются послы, а не главы государств. Об этом во вторник, 3 января, в интервью журналистам рассказал посол Украины в США Валерий Чалый.

Он также пояснил, что вокруг этого вопроса возникло много спекуляций и они продолжаются. Посольство получило официальную ноту от американского протокола, что нынешняя инаугурация по уровню участия от стран будет проходить по тем же правилам, что и в предыдущие годы, – сказал Чалый, добавив, вопрос, поедет ли Порошенко на инаугурацию Трампа, не стоит так же, как и не стоит вопрос приезда других президентов.

На сегодняшний день такой формат не предусмотрен, – подытожил Чалый.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января.


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