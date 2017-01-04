ОБСЕ будет расширять свою миссию на всю территорию Донбасса, - Курц

При этом миссия расширит зоны своего контроля на всю территорию Донбасса и будет контролировать в первую очередь прекращение боевых действий. Об этом в среду, 4 января, во время совестного с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным брифинга в Мариуполе заявил председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц.

В то же время, отвечая на вопрос украинского журналиста о возможности введения в Украину полицейской миссии ОБСЕ, Курц попросил реалистически подходить к этому вопросу, поскольку в ОБСЕ 57 стран-членов и решения принимаются консенсусом.

Он также пообещал сделать все возможное чтобы миссия действовала как можно более эффективно, вела наблюдение по всей территории Донбасса, и чтобы усилиями миссии было достигнуто полное прекращение огня.

При этом он уверен, что одних только усилий ОБСЕ недостаточно. Тут необходимы усилия и там, где принимают решения, в Москве, Киеве и в других странах, - сказал Курц, отметив важность восстановления разрушенной на Донбассе инфраструктуры, однако подчеркнул первоочередность обеспечения прекращения огня с обеих сторон.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Павел Климкин заверил, что сейчас говорить о снятии санкций против России нельзя. Этот вопрос можно обсуждать после выполнения ею Минских договоренностей. При нынешних условиях санкции нужно усиливать.