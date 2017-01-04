Минздрав: в Украине стартовал первый этап медицинской реформы

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Как отмечается, с января 2017 в Украине стартовал первый этап медицинской реформы, который заключается в изменении финансирования первичного звена медицинской помощи.

"Преобразования, которые будут происходить в области в течение года, будут поэтапными и будут вводиться вместе с информированием лекарственного и пациентского сообщества", - говорится в сообщении.

Также отметим, что за первое полугодие медицинская отрасль будет работать в штатном режиме, а подавляющее большинство подготовительной работы будет происходить на уровне МЗ Украины, правительства, парламента и региональных управлений здравоохранения, общин и медицинских учреждений.

"Подготовка отрасли к внедрению реформы в первом полугодии 2017 года предусматривает доработку нормативной базы по реформированию, в частности, двух законов и ряда приказов МЗ; адаптацию международных протоколов лечения для первичного звена; внедрение в феврале 2017 референтного ценообразования; внедрение реимбурсации лекарств с апреля 2017 г..; разработку и внедрение первого компонента электронного здравоохранения - реестр пациентов, врачей, медицинских учреждений", - добавили в пресс-службе.

В настоящее время Минздрав Украины подготовил календарный план внедрения реформы на 2017 года. После его утверждения Правительством пошаговый план будет обнародован для широкой общественности.

Как сообщал "Ура-Информ", в 17-ти регионах Украины и в Киеве показатели заболеваемост гриппом и ОРВИ превысили эпидемические пороги.