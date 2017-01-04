ГПУ направила обвинительный акт против Ефремова в суд, - Луценко

ГПУ инкриминирует ему пять преступлений. Об этом на своей странице в Facebook, сообщает генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Он также перечислил все статье, инкриминируемые Ефремову. В частности, по данным Луценко, бывшего регионала подозревают в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации и пособничестве в захвате здания управления Службы безопасности Украины в Луганской области.

Также бывшего главу фракции Партии регионов подозревают в преднамеренных действиях с целью изменения пределов территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, содействию в создании и деятельности террористической организации "Луганская народная республика", а также государственная измена.

Напомним, Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева.

Как сообщал УРА-Информ, бывшему главе парламентской фракции Партия регионов Александру Ефремову и его адвокатам во вторник, 3 января, вручили обвинительный акт.