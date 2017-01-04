Говорить о снятии санкций с России рано, необходимо выполнение Москвой минских договоренностей, - Климкин

Этот вопрос можно обсуждать после выполнения ею Минских договоренностей. При нынешних условиях санкции нужно усиливать.

Об этом в среду, 4 декабря, на совместном брифинге в Мариуполе с председателем ОБСЕ, федеральным министром европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьяном Курцом, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, санкции нужны, чтобы заставить Россию выполнять "Минск". Если она выполнит все его пункты, то можно начинать говорить о снятии санкций, а также о других вещах со стороны Европейского Союза, - пояснил министр, добавив, что идея снятия санкций после выполнения Минских договоренностей не является новой.

А если минские договоренности не выполняются необходимо найти средства, возможно, усиление санкций, возможно, другие средства давления, чтобы Россия все же "Минск" выполнила, - подчеркнул Климкин.

Он также уверен, что санкции, которые были введены против России в связи с оккупацией Крыма, должны остаться до его освобождения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Себастьян Курц пребывает в Украине с официальным визитом. Во вторник он вместе с Климкиных отравились на Донбасс.