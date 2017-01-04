Для выборов на Донбассе нужно время, - Тука

Для того, чтобы на оккупированных территорий на Донбассе можно было провести выборы необходимо время.
После освобождение этих территорий еще должно пройти два или три года, прежде чем можно будет проводить там выборы. Такое мнение высказал в среду утром, 4 января, в эфире одного из украинских телеканалов заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.
Он также заверил, что это официальная позиция украинских властей и он ее поддерживает. По его словам, не будет никакой трагедии если в течение этих трех лет на освобожденных территориях Донбасса будут работать военно-гражданские администрации.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр иностранных дел Украины Павел Климкин ранее заявлял, что на сегодняшний день нет общего видения "дорожной карты" выполнения минских соглашений с Россией.