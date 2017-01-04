Для выборов на Донбассе нужно время, - Тука

После освобождение этих территорий еще должно пройти два или три года, прежде чем можно будет проводить там выборы. Такое мнение высказал в среду утром, 4 января, в эфире одного из украинских телеканалов заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Он также заверил, что это официальная позиция украинских властей и он ее поддерживает. По его словам, не будет никакой трагедии если в течение этих трех лет на освобожденных территориях Донбасса будут работать военно-гражданские администрации.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр иностранных дел Украины Павел Климкин ранее заявлял, что на сегодняшний день нет общего видения "дорожной карты" выполнения минских соглашений с Россией.