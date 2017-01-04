Американские сенаторы готовят законопроект о новых санкциях против РФ

Об этом сообщает Голос Америки.

Согласно словам сенатора Бена Кардина, он работает над законопроектом вместе с "широкой группой" сенаторов, в которую входят и демократы, и республиканцы. Кроме того, он выразил надежду, что законопроект будет обнародован на этой неделе.

"Это будет всеобъемлющий законопроект, который будет содержать разрешение конгресса на введение дополнительных санкций против России", - подчеркнул Кардин.

Также Кардин заявил, что законопроект будет частично сфокусирован на действиях России в Восточной Европе, включая аннексию украинского Крыма, а также ее роли на Ближнем Востоке, где Москва поддерживает режим Башара Асада в Сирии.

"Он дополнит (действия Белого дома - ред.) и пойдет дальше. Он является дополнением, но есть принцип разделения власти", - добавил сенатор.

В свою очередь, Белый дом и разведывательное сообщество США уверены, что Москва пыталась вмешаться в ход выборов в США с помощью хакерских атак на политические организации Демократической партии и попыток посеять недоверие к правительству США.

В ответ на эти действия и ненадлежащее, по мнению правительства США, обращение с американскими дипломатами за рубежом Белый дом на прошлой неделе выслал 35 российских дипломатов.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее СНБО на заседании ввел дополнительные санкции против Российской Федерации.