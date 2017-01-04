Американские сенаторы готовят законопроект о новых санкциях против РФ

Американские сенаторы готовят законопроект о дополнительных санкциях по линии конгресса США против России в связи с ее хакерскими атаками на американские институты и действиями в Украине и Сирии. Законодатели подтвердили эту информацию, когда сенат собрался на новую сессию конгресса.
Об этом сообщает Голос Америки.
Согласно словам сенатора Бена Кардина, он работает над законопроектом вместе с "широкой группой" сенаторов, в которую входят и демократы, и республиканцы. Кроме того, он выразил надежду, что законопроект будет обнародован на этой неделе.
"Это будет всеобъемлющий законопроект, который будет содержать разрешение конгресса на введение дополнительных санкций против России", - подчеркнул Кардин.
Также Кардин заявил, что законопроект будет частично сфокусирован на действиях России в Восточной Европе, включая аннексию украинского Крыма, а также ее роли на Ближнем Востоке, где Москва поддерживает режим Башара Асада в Сирии.
"Он дополнит (действия Белого дома - ред.) и пойдет дальше. Он является дополнением, но есть принцип разделения власти", - добавил сенатор.
В свою очередь, Белый дом и разведывательное сообщество США уверены, что Москва пыталась вмешаться в ход выборов в США с помощью хакерских атак на политические организации Демократической партии и попыток посеять недоверие к правительству США.
В ответ на эти действия и ненадлежащее, по мнению правительства США, обращение с американскими дипломатами за рубежом Белый дом на прошлой неделе выслал 35 российских дипломатов.
Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее СНБО на заседании ввел дополнительные санкции против Российской Федерации.