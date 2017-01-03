Украина с нового года возглавила комитет Совбеза ООН

В течение этого года Украина, как непостоянный член Совбеза ООН, будет возглавлять работу этого комитета. Как сказано в сообщении миссия Украины при ООН, размещенном в Twitter, основная миссия Украины будет заключаться в обеспечении соблюдения санкций в отношении этой страны.

При этом санкционные меры будут включать в себя оружейное эмбарго, запрет поездок и арест активов лиц, причастных к конфликту.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Украина призывает ООН усилить давление на Россию из-за репрессий.