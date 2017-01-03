21:35 03.01.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина с нового года возглавила комитет Совбеза ООН

С 1 января нынешнего года Украины официально начала председательство в санкционном комитете Совета безопасности Организации объединенных наций по Республике Судан.

Украина с нового года возглавила комитет Совбеза ООН

В течение этого года Украина, как непостоянный член Совбеза ООН, будет возглавлять работу этого комитета. Как сказано в сообщении миссия Украины при ООН, размещенном в Twitter, основная миссия Украины будет заключаться в обеспечении соблюдения санкций в отношении этой страны.

При этом санкционные меры будут включать в себя оружейное эмбарго, запрет поездок и арест активов лиц, причастных к конфликту.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Украина призывает ООН усилить давление на Россию из-за репрессий.


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