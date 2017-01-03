Стало известно, кто стал торговым представителем США

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинет на пост торгового представителя США Роберта Лайтхайзера. Об этом сообщил представитель переходной команды Д.Трамп, передает Голос Америки.
"Этой номинацией будущий президент США практически завершит формирование руководства новой администрации", - говорится в сообщении.
Отметим, Лайтхайзер, который работал заместителем торгового представителя США при президенте Рональде Рейгане, будет играть ключевую роль в реализации программы Д.Трампа в сфере торговли.
Кроме того, избранный президент США является решительным противником транстихоокеанского партнерства, соглашение о котором подписали 12 государств, и выступает за заключение двусторонних торговых соглашений с отдельными странами.
Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее победитель президентских выборов в Соединенных Штатах Америки Дональд Трамп намерен сократить военное присутствие Штатов в мире.