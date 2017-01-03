Стало известно, кто стал торговым представителем США

"Этой номинацией будущий президент США практически завершит формирование руководства новой администрации", - говорится в сообщении.

Отметим, Лайтхайзер, который работал заместителем торгового представителя США при президенте Рональде Рейгане, будет играть ключевую роль в реализации программы Д.Трампа в сфере торговли.

Кроме того, избранный президент США является решительным противником транстихоокеанского партнерства, соглашение о котором подписали 12 государств, и выступает за заключение двусторонних торговых соглашений с отдельными странами.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее победитель президентских выборов в Соединенных Штатах Америки Дональд Трамп намерен сократить военное присутствие Штатов в мире.