10:56 03.01.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Президент заверил, что отказ Украины от ядерного арсенала был непростым решением

Украина играет историческую роль в укреплении глобальной стабильности и режима нераспространения ядерного оружия.

Президент заверил, что отказ Украины от ядерного арсенала был непростым решением

Отказавшись от третьего в мире ядерного арсенала, больших объемов вооружений и запасов урана, Украина приняла непростые решения, несмотря на гарантии безопасности и в первую очередь со стороны Соединенных Штатов Америки.

Такое мнение высказал во вторник, 3 января, выступая по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Украиной и США президент Украины Петр Порошенко.

Он также отметил, что это были непростые решения, но Украина приняла их, полагаясь на заверения и гарантии безопасности иностранных партнеров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко заявил, что США остаются надежным и стратегическим партнером Украины.


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