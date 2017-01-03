Порошенко передал пограничникам катер

Так, президент Украины Петр Порошенко передал Госпограничной службе современный патрульный катер UMS-1000 и авто марки Hummer. Об этом глава украинского государства сообщил на своей странице в Facebook.

Донецкий погранотряд теперь усилен скоростным бронированным катером производства Украины, новыми ХАММЕРами, а также вооружением. А система "АЭРОС", над разработкой которой трудились украинские, а также американские специалисты, "замечает" сразу и воздух, и воду, а также землю, может вести и определять сразу поведение в двухсот целей - отметил президент.

Как сообщал УРА-Информ, за время АТО 67 пограничников погибло.