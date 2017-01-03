Парубий уверен, что через несколько месяцев Украина получит безвизовый режим - ВИДЕО

В ближайшие месяцы на пленарных заседаниях Европарламента этот вопрос должен быть решен. Такое мнение высказал во вторник, 3 января, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

Как сказано на сайте Рады, глава парламента уверен, что как только он появится на повестке дня, за Украину будет голосовать подавляющее большинство депутатов.

Я это знаю от депутатов разных фракций и об этом могу говорить уверенно. Могу твердо говорить: вопрос не снят с повестки дня - он отсрочен, - заверил Парубий, добавив, что по безвизовому режиму к Украине было 141 требование со стороны ЕС. Если бы были недоразумения, конфликт и противостояние, мы бы не смогли принять необходимые решения. Парламент является главной площадкой принятия решений, - напомнил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Андрей Парубий заявил, что досрочных выборов в Верховную Раду в 2017 году не будет.