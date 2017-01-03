00:30 03.01.2017 | Политика | Новости
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Обама 10 января выступит с прощальной речью

Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама назначил дату своего последнего выступления.

Обама 10 января выступит с прощальной речью

Он намерен обратиться к нации с прощальной речью 10 января. Как сообщают американские СМИ, которые цитируют слова главы США, Обама воспринимает это как возможность поблагодарить всех за удивительное время, отметить изменения страны к лучшему за последние восемь лет, а также поделиться мыслями о том, в каком направлении стране необходимо двигаться дальше.

Президент также отметил, что начиная с 2009 года Штаты столкнулись со многими сложностями, однако они сделали страну только сильнее.

При этом Обама подчеркнул, что его выступление является традицией, которую установил Джордж Вашингтон более 220 лет назад.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Барак Обама официально передаст полномочия 45-му президенту США Дональду Трампу 20 января 2017 года.


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