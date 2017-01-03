Климкин во вторник вместе Курц отправится в Донецкую область

Там они пробудут два дня, а целью их визита является ознакомление с состоянием имплементации Минских договоренностей, социально-экономической ситуацией в регионе, обусловленной военной агрессией России против Украины, а также реализацией благотворительных проектов с участием австрийских гуманитарных организаций.

Как сообщает пресс-служба украинского МИДа, ожидается, что Климкин и Курц обсудят усилия австрийского председательства в ОБСЕ в 2017 году, направленные на урегулирование конфликта в и вокруг Украины, в том числе по развертыванию вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также укрепление потенциала Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине для эффективного мониторинга и верификации выполнения Минских договоренностей.

Запланирована также встреча министров с руководством местной областной и городской администраций, членами СММ ОБСЕ. При этом Курц планирует посетить районы вблизи Мариуполя, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией на востоке Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Австрии предложили поэтапно отменять санкции против России. По мнению главы МИД Австрии Себастьяна Курца, Евросоюзу уже пора искать точки соприкосновения с Россией.