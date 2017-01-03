Инцидентом с Пашинским займется столичная прокуратура

Об этом сообщила во вторник утром, 3 января, у себя на страничке в социальной сети пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган. По ее словам, открыто уголовное дело по факту инцидента.

Следователи прокуратуры проведут повторные допросы всех участников и свидетелей происшествия, следственный эксперимент и все необходимые экспертизы.

В то же время полиция установила, что участвующий в конфликте мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по статье Уголовного Кодекса Украины Умышленное легкое телесное повреждение. Сейчас все участники происшествия установлены, полицейские выясняют все обстоятельства инцидента, - проинформировали в правоохранительных органах.

Вместе с тем внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что владелец автомобиля, из-за которого возник конфликт, дал показания и подтвердил версию народного депутата Украины Сергея Пашинского.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на дороге в одном из сел Васильковского района Киевской области вечером 31 декабря произошел конфликт между народным депутатом Сергеем Пашинским и местным жителем, в результате которого парламентарий получил удар бутылкой по голове, а напавший на него мужчина – пулю в ногу.