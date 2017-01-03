Апелляционный суд во вторник решит, где будут судить крымских депутатов за измену государству

Их обвиняют в государственной измене. Как сообщала накануне, 2 января, пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган, 3 и 4 января Апелляционный суд Киева рассмотрит этот вопрос.

На заседании будет рассматривать обвинительные акты в отношении бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым Цекова, Савченко, Бахарева, Гафарова, Заиченко, Ильясова, Иоффе, Клычникова, Нахлупина, Фикса. и Шувайникова. Все они обвиняются в совершении уголовного преступления предусмотренного статье Уголовного Кодекса Украины "Государственная измена", - сообщила Сарган.

При этом, комментируя вопрос об аналогичном заседании в отношении нынешнего "главы" Крыма, назначенного Кремлем - Сергея Аксенова и других представителей крымской "власти", она добавила, что это - "первая партия" обвинений и добавила, что первое судебное заседание начнется сегодня в 11:30.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Ленинский районный суд оккупированного Россией Севастополя продлил срок содержания под стражей трем так называемым " украинским диверсантам" до 8 марта 2017 года.