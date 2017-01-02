Совет Безопасности ООН осудил теракт в ночном клубе Стамбула

Об этом сообщает пресс-служба ООН.

"Члены СБ ООН решительно осуждают ужасную и варварскую террористическую атаку", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что все теракты являются преступными и не имеют оправдания, независимо от мотивов их совершения, времени, места и исполнителей.

Также члены Совбеза подчеркнули, что терроризм в любой форме является одной из крупнейших угроз мировой безопасности. Они отметили, что организаторы и спонсоры терактов должны предстать перед правосудием, поэтому призвали все государства активно сотрудничать с правительством Турции. Кроме того, члены СБ ООН выразили глубокие соболезнования семьям жертв и турецкому правительству, и пожелали скорейшего выздоровления раненым.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее Министерство иностранках дел Украины заверило, что украинцев среди пострадавших от взрывов в турецком Стамбуле нет.