09:34 02.01.2017 | Политика | Новости
100157057:labazovych

Совет Безопасности ООН осудил теракт в ночном клубе Стамбула

Совет Безопасности ООН осудил террористическую атаку в ночном клубе турецкого города Стамбул, где неизвестные убили 39 и ранили 69 человек на новогодней вечеринке.
 

Совет Безопасности ООН осудил теракт в ночном клубе Стамбула

Об этом сообщает пресс-служба ООН.

"Члены СБ ООН решительно осуждают ужасную и варварскую террористическую атаку", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что все теракты являются преступными и не имеют оправдания, независимо от мотивов их совершения, времени, места и исполнителей.

Также члены Совбеза подчеркнули, что терроризм в любой форме является одной из крупнейших угроз мировой безопасности. Они отметили, что организаторы и спонсоры терактов должны предстать перед правосудием, поэтому призвали все государства активно сотрудничать с правительством Турции. Кроме того, члены СБ ООН выразили глубокие соболезнования семьям жертв и турецкому правительству, и пожелали скорейшего выздоровления раненым. 

Как сообщал "Ура-Информ", ранее Министерство иностранках дел Украины заверило, что украинцев среди пострадавших от взрывов в турецком Стамбуле нет. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив