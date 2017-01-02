17:56 02.01.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко благодарен сенаторам США за санкции против РФ

Президент Петр Порошенко вместе с американскими сенаторами отправился с визитом в зону АТО.

Порошенко благодарен сенаторам США за санкции против РФ

Петр Порошенко выразил благодарность американским сенаторам Джону Маккейну, а также Линдси Грэму и Эми Клобучар за их готовность отстаивать санкции США в отношении России. Об этом глава Украины сообщил на своей странице в Twitter. Известно, что Порошенко с сенаторами 31 декабря посетил командный пункт в районе Широкино.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Австрия намерена добиваться смягчения санкций против России в ходе председательства в ОБСЕ. Об этом ранее сообщал Себастьян Курц – глава МИД Австрии. Речь – о санкциях, которые введены в отношении РФ из-за событий в Украине.


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