Порошенко благодарен сенаторам США за санкции против РФ

Петр Порошенко выразил благодарность американским сенаторам Джону Маккейну, а также Линдси Грэму и Эми Клобучар за их готовность отстаивать санкции США в отношении России. Об этом глава Украины сообщил на своей странице в Twitter. Известно, что Порошенко с сенаторами 31 декабря посетил командный пункт в районе Широкино.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Австрия намерена добиваться смягчения санкций против России в ходе председательства в ОБСЕ. Об этом ранее сообщал Себастьян Курц – глава МИД Австрии. Речь – о санкциях, которые введены в отношении РФ из-за событий в Украине.