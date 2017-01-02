14:34 02.01.2017 | Политика | Новости
100157079:labazovych

Могерини выделила Украину среди приоритетов на 2017

Верховный представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини выделила Украину среди приоритетов ЕС на 2017 год.
 

Могерини выделила Украину среди приоритетов на 2017

Об этом написал пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко на своей странице в Twitter.

"Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности среди приоритетов на 2017 год выделила Украину", - заявил он.

Согласно словам Могерини, 2016 год стал годом постоянной работы для поддержки реформ, экономического роста, мира и стабильности на восточных границах Евросоюза.

"В первую очередь в Украине, с большими усилиями по реформированию страны, борьбы с коррупцией, и, конечно же, чтобы достичь полной реализации минских договоренностей для завершения конфликта на востоке страны", - сообщила она.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ране  Могерини заявила, что нынешние действия России в Крыму и на Востоке Украины подорвали установленный 41 год назад в Хельсинки порядок европейской безопасности.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив