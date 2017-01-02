Могерини выделила Украину среди приоритетов на 2017

Об этом написал пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко на своей странице в Twitter.

"Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности среди приоритетов на 2017 год выделила Украину", - заявил он.

Согласно словам Могерини, 2016 год стал годом постоянной работы для поддержки реформ, экономического роста, мира и стабильности на восточных границах Евросоюза.

"В первую очередь в Украине, с большими усилиями по реформированию страны, борьбы с коррупцией, и, конечно же, чтобы достичь полной реализации минских договоренностей для завершения конфликта на востоке страны", - сообщила она.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ране Могерини заявила, что нынешние действия России в Крыму и на Востоке Украины подорвали установленный 41 год назад в Хельсинки порядок европейской безопасности.