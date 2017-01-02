МИД советует украинцам временно не ездить в ОАЭ

Поездки лучше отменить по причине непростых погодных условий, которые ранее уже привели к тому, что сотни граждан Украины на пару суток застряли в аэропорту ОАЭ. Об этом сказано в Facebook Департамента консульской службы МИД.

Согласно сообщению - с 29 декабря 2016 г. по причине непростых погодных условий (туман) в аэропортах г.Дубай и г.Шарджа (ОАЭ) отменили или перенесли большое количество рейсов. По данным Национального центра метеорологии ОАЭ, есть вероятность продления в сложных погодных условий. По этой причине граждан Украины, которые планируют путешествия, предупредили о возможности дальнейшей отмены рейсов в ОАЭ.

Как сообщал УРА-Информ, МИД также призвал украинцев быть осторожными во время визитов в Европу.