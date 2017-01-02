Китай готовит жесткие меры для сдерживания Тайваня

Об этом передает Reuters.

Отмечается, что три собеседника издания, в частности, рассказали, что рассматривается возможность военных учений около Тайваня.

Кроме того, не исключены экономические меры с целью "парализовать" остров. В свою очередь, неизвестно, были ли приняты какие-либо конкретные решения.

Также добавим, что тема Тайваня в последние недели заняла важное место в обсуждениях высших эшелонов вооруженных сил Китая.

"Если Трамп будет отрицать политику "единого Китая" после того, как станет президентом, то таким образом он перейдет красную черту", - заявил близкий к руководству Китая источник агентства.

Отметим, что Министерство обороны Китая отказалось комментировать эту информацию.

"Мы полностью подготовлены и рассматриваем худшие варианты, готовясь к лучшему", - заявил официальный представитель Минобороны Тайваня Чен Чун Ши в ответ на вопрос о возможной агрессии Китая.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", недавно Китай вернул флоту США захвачен несколькими днями ранее в Южно-Китайском море исследовательский зонд.