Китай готовит жесткие меры для сдерживания Тайваня

В Китае встревожены вероятной поддержкой Тайваня избранным президентом США Дональдом Трампом и продумывают "жесткие меры", призванные пресечь стремление острова к независимости.
Об этом передает Reuters.
Отмечается, что три собеседника издания, в частности, рассказали, что рассматривается возможность военных учений около Тайваня.
Кроме того, не исключены экономические меры с целью "парализовать" остров. В свою очередь, неизвестно, были ли приняты какие-либо конкретные решения.
Также добавим, что тема Тайваня в последние недели заняла важное место в обсуждениях высших эшелонов вооруженных сил Китая.
"Если Трамп будет отрицать политику "единого Китая" после того, как станет президентом, то таким образом он перейдет красную черту", - заявил близкий к руководству Китая источник агентства.
Отметим, что Министерство обороны Китая отказалось комментировать эту информацию.
"Мы полностью подготовлены и рассматриваем худшие варианты, готовясь к лучшему", - заявил официальный представитель Минобороны Тайваня Чен Чун Ши в ответ на вопрос о возможной агрессии Китая.
Напомним, как сообщал "Ура-Информ", недавно Китай вернул флоту США захвачен несколькими днями ранее в Южно-Китайском море исследовательский зонд.