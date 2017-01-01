16:00 01.01.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100156738:labazovych

Кабмин обнародовал список главных достижений за 2016 год (инфографика)

Кабинет министров обнародовал список главных достижений 2016 года, соответствующая инфографика размещена на сайте правительства.

Кабмин обнародовал список главных достижений за 2016 год (инфографика)

Как отмечается, среди своих главных достижений в сфере экономического развития, правительство назвало запуск зоны свободной торговли с ЕС, внедрение системы ProZorro и увеличение государственных инвестиций в сфере социально-экономического развития.

В свою очередь, в сфере соцполитики и услуг произошло увеличение минимальной зарплаты до 3,2 тысяч гривен, внедрение е-декларирования и выдачу украинских документов 16 тысячам жителей оккупированных территорий в течение суток.

Кроме того, в сфере обороны правительство отмечает поставку 90 тысяч боеприпасов. А также подготовка инструкторов, проведение командно-штабных учений, подготовка 5 батальонов по стандартам НАТО. Отметим, что реди достижений особо отмечается обновление структуры ВСУ (Объединенный оперативный штаб, ССО и ВДВ).

Основными достижениями в сфере энергетики названо разблокирование счетов Энергоатома, а также то, что Украина уже больше года не закупает газ у России.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее  Европейские аудиторы оценили поддержку ЕС реформ в Украине


Читайте также:

  • Все мы отлично помним карты мира, где страны были раскрашены в разные цвета в зависимости от количества залегающей нефти, от степени аграрности страны, от плотности населения и прочих соц-дем, гео-почв и полит-эконом показателей. В этих картах мира ничего подобного нет. Зато есть карты со странами, в которых у жителей самые большие первичные и вторичные половые признаки, где самые умные и счастливые граждане, где какая социальная сеть властвует, и кто все еще продолжает верить в мирный атом. По материалам : cypa.livejournal.com/11677386.html

  • В Украине сегодня проплаченные митинги и флешмобы уже стали профессиональным видом спорта.

  • Несмотря на необходимость принимать не очень популярные решения и несмотря на прочие проблемы, 2011 год для Украины был удачным. Такое мнение выразил президент страны В. Янукович в рамках встречи  с руководителями диппредставительств зарубежных стран, а также общественных организаций.
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив