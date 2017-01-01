Кабмин обнародовал список главных достижений за 2016 год (инфографика)

Как отмечается, среди своих главных достижений в сфере экономического развития, правительство назвало запуск зоны свободной торговли с ЕС, внедрение системы ProZorro и увеличение государственных инвестиций в сфере социально-экономического развития.

В свою очередь, в сфере соцполитики и услуг произошло увеличение минимальной зарплаты до 3,2 тысяч гривен, внедрение е-декларирования и выдачу украинских документов 16 тысячам жителей оккупированных территорий в течение суток.

Кроме того, в сфере обороны правительство отмечает поставку 90 тысяч боеприпасов. А также подготовка инструкторов, проведение командно-штабных учений, подготовка 5 батальонов по стандартам НАТО. Отметим, что реди достижений особо отмечается обновление структуры ВСУ (Объединенный оперативный штаб, ССО и ВДВ).

Основными достижениями в сфере энергетики названо разблокирование счетов Энергоатома, а также то, что Украина уже больше года не закупает газ у России.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее Европейские аудиторы оценили поддержку ЕС реформ в Украине.