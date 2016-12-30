Украина призывает ООН усилить давление на Россию из-за репрессий

Об этом говорится в письме постоянного представителя Украины в ООН Владимира Ельченко к Генсеку ООН Пан Ги Мунк, сообщается в Twitter украинского представительства.

"В.Ельченко в письме к Генсеку ООН: репрессии России против граждан Украины являются беспрецедентными. Призываем государства-члены ООН усилить давление на агрессора", - гласит сообщение.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", США будут настаивать на сохранении антироссийских санкций до полного выполнения агрессором взятых в Минске обязательств.