09:50 30.12.2016 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина призывает ООН усилить давление на Россию из-за репрессий

Страны, которые являются членами Организации Объединенных Наций, должны усилить давление на Российскую Федерацию, как на государство-агрессора.

Украина призывает ООН усилить давление на Россию из-за репрессий

Об этом говорится в письме постоянного представителя Украины в ООН Владимира Ельченко к Генсеку ООН Пан Ги Мунк, сообщается в Twitter украинского представительства.

"В.Ельченко в письме к Генсеку ООН: репрессии России против граждан Украины являются беспрецедентными. Призываем государства-члены ООН усилить давление на агрессора", - гласит сообщение.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", США будут настаивать на сохранении антироссийских санкций до полного выполнения агрессором взятых в Минске обязательств.


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