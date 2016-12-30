05:00 30.12.2016 | Политика | Новости
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Украина и Польша продлили пешеходный переход через границу

Пограничные ведомства Польши и Украины решили продлить на полгода проект, по которому в ПП "Угринов-Долгобичув" оформляютпересекающих границу пешком граждан.

Украина и Польша продлили пешеходный переход через границу

Об этом передает пресс-служба Госпогранслужбы. Пограничные ведомства стран  согласовали срок продления на полгода — до 30-го июня 2017 г. — пилотный проект, по которому в ПП "Угринов-Долгобичув" будет идти оформление пересекающих украинско-польскую границу лиц.

Напомним, что пропуск в пешем порядке в пункте "Угринов-Долгобичув" внедрили первого июля 2015 г.

Польские СМИ передавали, что польское погранведомство обратилось в Украину с просьбой не продлевать срок экспериментального пешеходного пункта "Угринов-Долгобичув", ведь он не гарантирует безопасность.

Как сообщал УРА-Информ, на границе с Польшей произошла перестрелка.


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