Украина и Польша продлили пешеходный переход через границу

Об этом передает пресс-служба Госпогранслужбы. Пограничные ведомства стран согласовали срок продления на полгода — до 30-го июня 2017 г. — пилотный проект, по которому в ПП "Угринов-Долгобичув" будет идти оформление пересекающих украинско-польскую границу лиц.

Напомним, что пропуск в пешем порядке в пункте "Угринов-Долгобичув" внедрили первого июля 2015 г.

Польские СМИ передавали, что польское погранведомство обратилось в Украину с просьбой не продлевать срок экспериментального пешеходного пункта "Угринов-Долгобичув", ведь он не гарантирует безопасность.

Как сообщал УРА-Информ, на границе с Польшей произошла перестрелка.