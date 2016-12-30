11:10 30.12.2016 | Политика | Новости
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Шульц не будет участвовать в выборах на пост канцлера Германии

Председатель Европарламента, германский социал-демократический политик Мартин Шульц не будет участвовать в выборах на пост канцлера Германии.

Шульц не будет участвовать в выборах на пост канцлера Германии

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

Как отмечается, многие члены Социал-демократической партии Германии надеялись, что Шульц будет принимать участие в избирательной кампании.

"Единственным претендентом от партии является ее лидер - Зигмар Габриэль", - гласит сообщение.

Также по данным издания, Шульц имел бы хорошие шансы на победу. Коме того, не секрет, что Шульц хотел бы быть кандидатом в канцлеры Германии, однако он решил не соперничать с Габриэлем, с которым его связывает давняя дружба.

Как сообщается, официально СДПГ объявит имя своего кандидата на пост канцлера в конце января.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", в Европарламенте напомнили об условии вступления Турции в Евросоюз.таким заявлением выступил глава Европарламента Мартин Шульц. 


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