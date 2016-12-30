07:42 30.12.2016 | Политика | Новости     Новости Украины
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Савченко заявила о желании встретится с главарями боевиков в Киеве

Народный депутат Украины Надежда Савченко намерена провести еще одну встречу с главарями так называемых "республик" Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

Савченко заявила о желании встретится с главарями боевиков в Киеве

Однако на этот раз она проведет эту встречу в Киеве. Об этом политик заявила в четверг, 29 декабря, в эфире одного из украинских телеканалов.

Она также заверила, что не считает, что такие встречи должны быть регулярными и длительными, как Минский процесс, но встречаться через 7-й, 12-й, 200-й километр тоже не нужно.

Мы находимся на Украине и потому, в следующий раз можно встречаться в Луганске или Донецке, потом в Киеве. И я делаю заявку на следующую встречу, − заявила Савченко.

Напомним, 7 декабря Савченко тайно встретилась с лидерами боевиков в Минске. В СБУ сообщили, что народный депупат обсудила на встрече возможность снятия экономических санкций с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Как сообщал УРА-Информ, после этого Савченко исключили из фракции Александром Захарченко и Игорем Плотницким "Батькивщины" и из делегации в ПАСЕ.


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