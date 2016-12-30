04:00 30.12.2016 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада в 2016 году приняла 224 закона

Верховная Рада с начала нынешнего года в целом приняла 224 закона. 

Рада в 2016 году приняла 224 закона

Об этом рассказал глава парламента страны Андрей Парубий – в рамках поздравления служащих аппарата парламента с праздниками – сообщили в пресс-службе апарата Рады.

Как отметил Парубий - слаженная работа депутатов смогла продемонстрировать и внутри Украины, и за ее пределами, что украинский парламент на самом деле действует - подчеркнул Парубий. Он также при этом добавил, что "с начала нынешнего года Рада страны приняла в целом 224 закона, а осенью 2016 г. - более 100 законов".

Как сообщал УРА-Информ, ранее Рада обнародовала закон Украины о Государственном бюджете на 2017 год.


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