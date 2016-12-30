Правительство разрешило сбивать самолеты-нарушители

Текст документа под №1012 о внесении изменений в порядок выполнения задач силами противовоздушной обороны Вооруженных сил в мирное время опубликован на сайте правительства.

В частности, согласно постановлению, теперь разрешается "уничтожение воздушных судов вооруженных формирований других государств, которые нарушили государственную границу Украины и применяют оружие и/или проводят десантирование личного состава, боевой техники, в том числе уничтожение беспилотных воздушных судов, нарушивших государственную границу Украины или применяемых в воздушном пространстве Украины с целью осуществления террористического акта, ведения разведки, обеспечения связи незаконных вооруженных формирований".

В то же время, применять оружие дежурные силы могут только после предупредительного огня из пушечного вооружения дежурных самолетов-перехватчиков , - отмечается в документе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в начале декабря возле оккупированного Крыма в рамках учений Вооруженных сил Украины прошли ракетные стрельбы, которые РФ восприняла как угрозу со стороны Украины и перевели в усиленный режим войска противовоздушной обороны.