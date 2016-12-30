Москва пригрозила "адекватным" ответом на американские санкции

Реакция Москвы будет быстрой и нанесен существенный дискомфорт американской стороне в этих же областях. Об этом заявил, комментируя журналистам введение новых санкций против России, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом он заверил, что еще не знает , что именно это будет, но уверен, что тут безальтернативно действует принцип взаимности. В то же время он назвал такие действия со стороны США"истерикой уходящей команды" и заявил, что администрация президента Барака Обамы намеревается подорвать позиции избранного президента Дональда Трампа на международной арене, уже сейчас навязывая ему модель поведения.

Напомним, Обама в четверг, 29 декабря, подписал указ о новых санкциях в отношении России. Ограничения коснутся шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ. В частности, в список попали руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов и три его заместителя.

Как сообщал УРА-Информ, США высылают 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско. Они обязаны покинуть страну в течение 72 часов. Причиной указывается кампания преследования со стороны России против американских дипломатов в Москве.