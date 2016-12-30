22:23 30.12.2016 | Политика | Новости
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Маккейн обещает поддержать Украину в борьбе с российской агрессией

Петр Порошенко сообщил американским сенаторам о реформах в Украине.

Маккейн обещает поддержать Украину в борьбе с российской агрессией

Сенатор США Джон Маккейн обещал оказывать дальнейшую поддержку Украине - в борьбе с агрессией РФ. Об этом передает пресс-служба Администрации президента по итогам встречи Порошенко с сенаторами Маккейном, Линдси Грэм, а также с Эми Клобучар.

При этом Порошенко также проинформировал сенаторов и о ходе реформ в Украине, подчеркнув также важную роль США в данном процессе. Петр Порошенко отметил также важность принятия Конгрессом закона "О поддержке демократии в Украине". Порошенко кроме того наградил сенатора Маккейна орденом Свободы.

Как сообщал УРА-Информ, в Украину едут сенаторы США.


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