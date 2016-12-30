10:30 30.12.2016 | Политика | Новости     Новости Украины
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Глава КП "Кировгеология" внес более миллиона гривен в уставный фонд частной фармкомпании

Директор КП "Кировгеология", несмотря на то, что занимает государственную должность, является основателем и конечным владельцем частной компании ООО "ФАРМЛОГИСТИК", которая торгует лекарствами и фармтоварамы.

Глава КП

Об этом свидетельствуют данные из Реестра юридических лиц Минюста.

Как отмечается, Нельга с декабря 2014 года и до этого времени является учредителям частной фирмы ООО "ФАРМЛОГИСТИК" (39549325) с уставным капиталом в 3 млн грн.

При этом 1 170 000 грн из них в уставный фонд предприятия внес лично. В.Нельга также является и конечным бенефициарным владельцем ООО "ФАРМЛОГИСТИК".

Кроме того, компания пока "не находится в процессе прекращения".

 "ФАРМЛОГИСТИК" занимается оптовой и розничной торговлей косметическими товарами, медицинскими изделиями, фармацевтическими товарами. Также исследует рынка и изучает общественное мнение", - гласит сообщение.

Согласно по ст.7 Закона Украины "Об основах предотвращения и противодействия коррупции" определено, что должностным запрещается входить в состав правления, других исполнительных или контрольных органов, или наблюдательного совета предприятия или организации, имеющей целью получение прибыли, если иное не предусмотрено Конституцией или законами Украины.

Как сообщал "Ура-Информ", в  Министерстве юстиции Украины сейчас активно готовятся к началу судебных споров с РФ в международных судах.

    

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